Mercato 2018 : les Bleus champions du monde pourraient affoler les compteurs

Element phare du milieu de terrain de Didier Deschamps, N'Golo Kanté a lui aussi vu sa valeur grimper en flèche, glanant plus de 20 millions d'euros en l'espace d'un mois et demi (80 millions d'euros). Le Parisien estime que le joueur de Chelsea, pisté par le Barça - décidemment très fans des Français - et le PSG, pourrait même être transféré pour 100 millions d'euros. La somme ne sera sans doute pas si élevé pour l'un des autres héros de l'équipe de France. La Coupe du monde a été un révélateur pour Benjamin Pavard, 22 ans, qui ne devrait pas rester bien longtemps dans la défense de Stuttgart. Auteur d'un des plus beaux buts du tournoi mondial, le Nordiste serait sur les tablettes de Tottenham, Manchester City et le Bayern Munich. Des clubs qui devraient rivaliser d'offres bien au-delà des 40 millions d'euros qu'il représente aujourd'hui.