Milieu, défense centrale... Leonardo dévoile les priorités du PSG pour le mercato

C’est l’interview dont tout le monde parle ce mardi. Lundi soir, Le Parisien a publié une longue entrevue de Leonardo, le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain, qui a fait son retour six ans après son départ du club de la capitale. Si le sujet le plus chaud concerne Neymar Jr, qui a séché l’entraînement dans l'optique de quitter le PSG, le directeur sportif brésilien a passé en revue tous les sujets concernant le PSG, notamment celui du mercato.





Depuis plusieurs semaines, de nombreux médias ont spéculé sur l’enveloppe dont dispose le champion de France pour faire ses emplettes, annonçant notamment une somme comprise entre 150 et 200 millions d’euros. A ce sujet, "Leo" a s'est montré plus mesuré : "On doit se calmer un peu. Nous n'avons pas d'enveloppe de 200 millions d'euros à dépenser, comme ça."