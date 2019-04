Chelsea : Hazard au Real Madrid, et si cette fois c'était la bonne ?

Même Maurizio Sarri est résigné. Serpent de mer qui revient chaque été depuis plusieurs saisons, le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid semble cette fois-ci inéluctable. "Je ne peux rien faire pour le garder, je pense. Le club est d'accord avec moi. Si Eden veut connaître une autre expérience, ce sera très difficile de le convaincre de rester", a ainsi concédé l'entraîneur de Chelsea lundi soir après la victoire face à West Ham (2-0) avec un Belge des grands soirs, auteur d'un doublé qui permet aux Blues de remonter sur le podium. "Le club ne veut pas le vendre, mais je pense que nous devrons respecter sa décision."





Comprenez qu'Eden Hazard, et seulement lui, sera maître de son destin. Contrairement aux années précédentes, le "Diable rouge" - en fin de contrat en juin 2020 - est en position de force et a une occasion unique de réaliser son "rêve d'enfance". Les premiers contacts entre l'ancien Lillois et les Merengues remonteraient ainsi à 2010. À l'époque, Zinédine Zidane, alors conseiller spécial du président Florentino Perez, considérait le Belge (alors âgé de 19 ans) comme le "crack du futur" et le trouvait si prometteur qu'il "l'engagerait au Real les yeux fermés". Finalement, il avait quitté le LOSC en 2012 pour s'engager auprès de Chelsea. Sans jamais perdre de vue la Casa Blanca, "(son) rêve depuis (qu'il est) enfant".