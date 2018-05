Mercato : Messi aurait téléphoné à Griezmann pour l’inciter à signer au Barça

Les rumeurs concernant un possible transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone pullulent dans la presse espagnole depuis des semaines. Pour certains journaux, le départ du Français de l’Atlético de Madrid, où il est sous contrat jusqu'en 2022, est même acté. Selon le quotidien Sport, les négociations entre le joueur et le club catalan sont en passe d’être bouclées.





Pour le convaincre, les dirigeants blaugranas n’ont pas joué les radins. En signant un contrat de 5 ans, Antoine Griezmann obtiendrait le second meilleur salaire du club, derrière Lionel Messi. Il toucherait ainsi 15 millions d’euros par an plus d’éventuelles primes.