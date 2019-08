Mercato : Dario Benedetto, le "grantatakan" que l'OM attendait ?

À Marseille, c'est le marronnier de l'ère McCourt. Depuis le rachat du club par l'homme d'affaires américain à l'automne 2016, l'OM est en quête d'un buteur de classe mondiale, capable de mener l'attaque olympienne et d'enflammer le Vélodrome. Promis et annoncé aux supporters depuis l'été 2017, le "grantatakan" - terme apparu sur les réseaux sociaux pour moquer le recrutement de Kostas Mitroglou alors qu'un joueur au pedigree plus épais était supposé arriver - échappe aux dirigeants phocéens. Limité par le fair-play financier, l'état-major marseillais se heurte à un principe de réalité. En trois ans, l'OM a beaucoup tenté (Giroud, Llorente, Balotelli, qui a finalement signé pour six mois l'hiver dernier), en vain, et s'est agité dans l'urgence, souvent à tort.





Après de longs mois de galère au poste de numéro 9, entrecoupés par la courte pige de Mario Balotelli l'hiver dernier, le peuple marseillais scrutait l'annonce possible de l'attaquant tant espéré. L'OM a mis fin à l'attente lundi 5 août, en jetant son dévolu sur Dario Benedetto. L'attaquant argentin, recruté à Boca Juniors pour 14 millions d'euros, une indemnité moins élevée que la clause libératoire fixée à 21 millions d'euros, s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club phocéen. Mais, à 29 ans, son arrivée sur la Canebière interroge : peut-il être le "grantatakan" que Marseille attendait ?