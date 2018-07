Mercato : Gianluigi Buffon au PSG, le résumé d'une première conf' sans prétention

"J'arrive à Paris avec l'enthousiasme d'un enfant". Après Zlatan Ibrahimovic, David Beckham et Neymar l'été dernier, Gianluigi Buffon débarque à Paris. Joueur du PSG depuis vendredi, jour de l'officialisation de son transfert, l'ancien gardien de 40 ans - arrivé libre après la fin de son contrat à la Juve - a fait une arrivée sur la pointe des pieds. "J'ai passé 10 ans de ma vie à Parme, 17 à la Juve, et sur ces 17 dernières années, je m'étais créé une zone de confort très importante. Or, objectivement, je n'aime pas les zones de confort, j'aime les défis, j'aime me remettre en question, comme joueur et comme personne", a-t-il déclaré devant la presse.