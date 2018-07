Mercato : à quoi devrait ressembler le PSG cuisiné à la sauce Tuchel

Il s'agit du chantier prioritaire de l'été. Et pour cause. Le poste de latéral est particulièrement sinistré. "Nous avons perdu Berchiche [...], Dani Alves est blessé et Thomas Meunier vient de disputer le Mondial. C’est génial pour nous mais, en même temps, ce n’est pas une bonne nouvelle puisqu’il ne revient que le 6 août. Nous commençons le 12 août (face à Caen, ndlr). Il ne sera donc pas opérationnel. On doit donc les remplacer", avait expliqué Tuchel, ce samedi, au Parisien.





L'Allemand aurait dans son viseur Antonio Rüdiger qui évolue à Chelsea. Ce robuste défenseur axial âgé de 25 ans est capable de jouer dans le couloir droit. Tuchel aurait aussi désigné celui qui pourrait être son pendant gauche. Cela pourrait être le Belge Jan Vertonghen (31 ans), performant depuis plusieurs saisons à Tottenham ou bien le Portugais Raphaël Guerreiro, 24 ans et déjà entraîné par Tuchel himself à Dortmund, rapporte encore Le Parisien.