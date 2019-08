Mercato : le silence, une stratégie devenue la marque de fabrique de Neymar

Ce n'est pas la première fois que Neymar agit de la sorte. Il y a deux ans, dès les premières rumeurs autour d'un possible départ vers le PSG, il avait pris le soin de ne pas s'exprimer directement pour clarifier sa situation. Le Brésilien avait préféré se terrer dans la silence, laissant son entourage, et surtout son père, parler à sa place. Une véritable stratégie de communication loin d'être anodine. Elle rend impossible à son club la tache de trouver une éventuelle faute à lui imputer et lui évite aussi de commettre une maladresse envers les clubs qui le courtise. Ne dit-on pas, d'ailleurs, que rien n'est plus parlant que le silence ?