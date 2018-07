Mercato : ce que l’arrivée de Cristiano Ronaldo va changer à la Juventus (et ailleurs)

C’est l’immense défi qu’a choisi de relever Ronaldo : aider la Juve à remporter sa première Ligue des champions du club depuis 1996 après avoir perdu cinq finales depuis (1997, 1998, 2003, 2015 et 2017). A priori, Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire de l’épreuve et des six dernières éditions, est la recrue idoine. Jamais loin de décrocher la timbale durant cette dernière cette décennie, les Italiens s’avanceront, à partir de cette saison, comme des favoris en puissance, au même titre que… le Real.