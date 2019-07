PSG : absent de l'entraînement et déterminé à partir, quelles sanctions pour Neymar Jr ?

Depuis plusieurs semaines, le dossier Neymar est l'un des plus chauds du Paris Saint-Germain et monopolise l'attention de tous les observateurs et supporters du club de la capitale. Jusqu'ici limité au stade de rumeur, son envie de départ est désormais clairement identifié, ce dernier ayant séché l'entraînement lundi, "sans en avoir été autorisé au préalable par le club", comme l'a indiqué le PSG dans un communiqué le soir-même. Une attitude qu'a déploré le club de la capitale, qui "prendra les mesures appropriées qui en découlent".





De son côté, le père du joueur a indiqué à Fox Sports que le PSG "était au courant" de cette absence et que le motif était "connu et prévu depuis un an, dans le cadre des activités de l'Institut Neymar." "Nous ne pouvions pas les reporter et il se représentera le 15 juillet. C'est aussi simple que ça, pas de polémique. Le PSG est au courant et participe aux activités de l'institut", a précisé Neymar Senior. Même son de cloche du côté de NR Sports, qui assure la communication de l'ancien de Santos : "Ces engagements ont été pris il y a des mois, le PSG en a été informé et a participé à ces activités l'an passé."