Que valent Moïse Kean et Danilo Pereira, les deux nouvelles recrues du PSG ?

Après des semaines de silence et de quasi-inaction durant ce mercato estival si particulier, le Paris Saint-Germain, qui n'avait scellé que le transfert définitif de Mauro Icardi et le prêt d'Alessandro Florenzi, a mis un coup d’accélérateur et bouclé le recrutement de deux recrues, à quelques heures de la clôture du marché des transferts. Une stratégie qui rappelle celle de l’an dernier, quand les Rouge et Bleu avaient conclu dans les dernières heures du mercato les arrivées de Keylor Navas et Mauro Icardi.

Bien que très prometteur, l’international italien (5 sélections, 2 buts) aura du mal à confirmer tout le potentiel aperçu au cours de sa jeune carrière. Avec les Toffees, Kean ne sera qu’une solution en sortie de banc et n’inscrira que deux buts pour deux passes décisives en 29 apparitions en Premier League lors de la saison 2019-2020. En ce début de saison 2020-2021, il n’aura pas plus de succès, avec aucune réalisation en seulement treize minutes de jeu. A Paris, il sera également un joker de luxe. Reste à savoir comment il mettra à profit le temps de jeu dont il bénéficiera.

Une trajectoire qui fait penser à un autre phénomène de précocité, un certain Mario Balotelli, harcèlement raciste compris . La saison suivante, le jeune joueur est prêté à l’Hellas Vérone, où il disputera 20 rencontres pour 4 buts inscrits. A son retour à Turin, lors de l’exercice 2018-2019, l’Italien prend place dans la rotation offensive de la Vieille Dame et marque à six reprises en treize matchs de Serie A. Pourtant, l’été suivant, Kean va s’envoler vers d’autres cieux, signant cinq ans à Everton, moyennant 27,5M€.

Pour Danilo Pereira, le constat est différent. Plus expérimenté et doté d’un profil recherché depuis le départ de Thiago Motta à l’été 2018, le Portugais arrive dans la peau d’un titulaire en puissance. Alors que Marquinhos va retrouver son poste de prédilection en défense centrale avec Presnel Kimpembe, la place de numéro 6 devant la défense est à prendre, alors qu’Idrissa Gueye n’a pas donné satisfaction et semble plus à l’aise un cran plus haut, au même titre que Marco Verratti, Ander Herrera et Leandro Paredes.

Professionnel depuis 2011, Danilo Pereira était une pièce essentielle du FC Porto depuis cinq ans. Après être passé par Estoril, Benfica, Parme, Roda JC et Maritimo, le natif de Bissau, en Guinée-Bissau, a disputé 202 matchs sous les couleurs du FC Porto, pour 19 buts et 8 passes décisives. Seule la saison 2017-2018 du Lusitanien sera plombée par une blessure au mollet et une rupture partielle du tendon d’Achille, le privant de 14 matchs.

A 29 ans, le milieu de terrain possède également une solide expérience internationale, cumulant 39 sélections pour deux buts avec l’équipe nationale du Portugal. Danilo Pereira a notamment participé à l’épopée victorieuse de la Seleção lors de l’Euro 2016, avant de devoir renoncer au Mondial-2018 deux ans plus tard en raison de sa rupture partielle du tendon d’Achille. Concernant son profil, le Portugais va amener son volume de jeu, sa capacité à se projeter mais également sa taille (1m88). Un dernier atout qui pourrait s'avérer précieux sur coups de pieds arrêtés, aussi bien offensifs que défensifs. Suffisant pour faire franchir un dernier palier en Ligue des champions ?