Que vaut Pablo Sarabia, la première recrue du mercato estival du PSG ?

Après deux saisons d'adaptation, où il disputera en tout 32 matchs de Liga, Sarabia s'impose comme un élément essentiel de la formation espagnole, et effectue trois saisons pleines avec successivement 33, 35 et 31 rencontres de championnat. Lors de sa dernière saison à Getafe, Sarabia marque les esprits en inscrivant 7 buts et en délivrant 6 passes décisives. En juillet 2016, le milieu de terrain polyvalent - il peut jouer milieu offensif, relayeur et ailier droit - franchit un nouveau palier en ralliant le FC Séville, club dans lequel il va très vite se rendre indispensable.





Dès son premier exercice en Andalousie, en 2016-2017, il marque à 8 reprises et offre 9 passes décisives en 34 matchs de Liga. Dans le même temps, il découvre la Ligue des champions et aide son équipe à atteindre les huitièmes de finale de la compétition, s'inclinant face à Leicester (2-1: 2-0). La saison suivante sera moins prolifique pour le natif de Madrid, avec 6 buts et 4 passes décisives en Liga. Cependant, il aura la chance de figurer en quarts de finale de la C1, étant éliminé par le Bayern Munich (2-1: 0-0). Cette saison, le gaucher va effectuer son meilleur exercice, avec 13 buts et 13 passes décisives en Liga, mais participera au parcours décevant de son club en Europa League, butant sur le Slavia Prague en huitième de finale (2-2; 4-3).





Vanté comme un joueur travailleur et fiable par ses différents coachs, il se démarque par sa capacité à jouer à plusieurs postes du milieu de terrain, un peu moins en secteur défensif, celui-là même où le PSG est en recherche de joueurs. S'il n'arrive pas dans la peau d'un titulaire, ce joueur de 27 ans aura sans doute l'occasion de faire sa place dans le calendrier pléthorique du PSG. D'autant plus si, à la longue liste des départs, vient s'ajouter celui de Neymar.