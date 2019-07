Qui est Idrissa Gueye, ancien taulier de Ligue 1 et nouvelle recrue du PSG ?

En 2007, alors âgé de de 18 ans, Gueye fait le grand saut et part pour l’Europe, direction la Ligue 1, au Lille OSC. Avec les Dogues, l’international sénégalais va tout connaître : le sacre en Ligue 1 et en Coupe de France en 2011 - pour sa première saison en pro - les joutes de la Ligue Europa la même année, avant celles de la Ligue des champions en 2011-2012 et 2012-2013. Sous la houlette de Rudi Garcia, Gueye va peu à peu s’imposer comme un rouage essentiel du club nordiste, disputant au total 134 matchs de championnat en cinq saisons.





A l’été 2015, le milieu de terrain d’1m74 va franchir un nouveau cap, rejoignant Aston Villa et la Premier League, un championnat idéal au regard de ses capacités physiques et techniques. Sa première saison est une grande satisfaction individuelle, puisqu'il figure parmi les meilleurs récupérateurs de Premier League avec N’Golo Kanté. Mais elle est ternie par une relégation en fin de saison, qui le pousse à quitter le club de Birmingham, direction Everton.