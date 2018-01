Selon la presse anglaise, Tottenham aurait trouvé un accord avec le PSG pour Lucas Moura

Malgré tout, l'ailier supersonique aura marqué à sa manière le club de la capitale de son empreinte, en devenant le joueur brésilien le plus capé du PSG, avec près de 153 matchs de Ligue 1 ou encore 38 matchs de Ligue des champions, pour 37 buts et 39 passes décisives, devançant ainsi ses illustres ainés Rai ou encore Ronaldinho. Cette saison, face à la concurrence féroce que constituent Kylian Mbappé, Angel di Maria, Neymar ou encore Julian Draxler, Lucas Moura n'a disputé que 71 minutes de championnat en l'espace de cinq rencontres, plus seulement huit minutes de Coupe de la Ligue contre le RC Strasbourg le 13 décembre dernier (2-4).





Avant de tomber aux oubliettes après le recrutement XXL du PSG cet été, le meilleur ami de Marquinhos avait réalisé la meilleure saison de son passage chez les Rouge et Bleu sur le plan comptable avec 19 buts et 11 passes décisives en 53 matchs. A Tottenham, le natif de Sao Paulo retrouvera son ancien coéquipier parisien Serge Aurier, sociétaire de la formation londonienne depuis l'été dernier.





Il fera également face à la concurrence du Français Moussa Sissoko, utilisé aussi bien au milieu de terrain que sur les flancs de l'attaque. Si l'opposition sera moins forte qu'au Paris Saint-Germain, les présences cumulées de Heung-Min Son, Dele Alli ou encore Christian Eriksen ne vont pas faciliter la tâche du Brésilien pour s'incorporer dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Surtout à moins de six mois d'une échéance aussi importante que le Mondial 2018.