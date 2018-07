N'Golo Kanté, Alex Sandro, Raphaël Guerreiro: pourquoi le mercato du PSG tarde à décoller

La petite bisbille entre Antero Henrique et Thomas Tuchel se traduit aussi dans les choix d'un autre renfort défensif. En effet, au poste de latéral gauche, la priorité du dirigeant espagnol s'appellerait Alex Sandro. Le Brésilien aurait même été plébiscité par ses compatriotes du vestiaire parisien à savoir Neymar, Thiago Silva, Dani Alves et Marquinhos. Le défenseur de la Juventus avait donné son accord au club de la capitale et avait accepté un salaire annuel de 5 M€. La Vieille Dame était prête à lâcher son joueur contre 60 millions d'euros mais cette dernière aurait subitement changé d'avis après le transfert de Cristiano Ronaldo et demanderait 80 millions d'euros pour son joueur. Une piste bien trop coûteuse pour Paris.



Une donnée à laquelle Thomas Tuchel répond avec trois recrues aux prix bien plus abordables et toutes venues de Bundesliga. Ainsi, le tacticien allemand viserait Philipp Max d'Augsburg dont le transfert se négocierait autour des 20M€. Dans un second temps, l’entraîneur de 44 ans pisterait le Brésilien Wendell. L'entourage du joueur de Bayer Leverkusen a été sondé pour les conditions d'un transfert. En dernier lieu, la piste la plus chaude mènerait à Raphaël Guerreiro. Le tacticien apprécie fortement la polyvalence (capable de jouer à gauche mais aussi milieu relayeur) du Portugais de 24 ans qu'il a dirigé au Borussia Dortmund. Mais le dossier du champion d'Europe 2016 n'avancerait plus depuis le mois de juin dernier...