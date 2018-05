VIDÉO - Japon : des passagers d'un grand huit suspendus dans le vide pendant deux heures

"Un Pteranodon hors de contrôle va vous saisir par-derrière et vous emmener haut dans le ciel", avait affirmé la description de l'attraction sur le site du grand huit de l'Universal Studios japonais. A défaut, plusieurs dizaines d'entre eux garderont un souvenir amer de leur visite dans ce parc d'attraction, non loin d'Osaka, à l'ouest du Japon. Un manège a en effet fait un arrêt d'urgence ce mardi, laissant plus de 60 passagers, allongés et suspendus dans la vide. Ces derniers, qui étaient montés à bord du 'Flying Dinosaur", expérience tirée tout droit de l'univers de Jurassic Park, ont dû attendre deux heures à quelque trente mètres du sol avant d'être secourus par le personnel du parc à thème.