VIDÉO - Aubameyang, Coutinho, Laporte … Retour les mouvements marquants du mercato hivernal

Le marché des transferts a officiellement fermé ses portes ce jeudi, à 0h00. Et contrairement aux autres années, où il s’agissait plus d’un mercato "d’ajustement", à savoir seulement des petites retouches dans les effectifs afin de bien terminer la saison, le mercato hivernal de ce mois de janvier 2018 a eu des allures de mercato estival. Les clubs européens s’en sont donnés à cœur-joie et ont fait voler les billets verts pour s’offrir les joueurs dont ils avaient besoin. Retour sur les mouvements marquants d’une fenêtre de transferts haute en couleurs.





Le premier gros coup a été frappé avant même l’ouverture du marché. Liverpool, en quête d’un taulier défensif, a cassé sa tirelire pour signer l’international néerlandais Virgil van Dijk en provenance de Southampton. Prix de la transaction : 84 millions d'euros. Autre transfert entériné avant même le coup de sifflet du début de la partie, le retour symbolique du héros des Colchoneros Diego Costa à l’Atletico Madrid, acheté 66 millions d’euros à Chelsea.





Tout cela, c’était avant que le FC Barcelone ne décide d’ouvrir le feu, début janvier, mettant le grappin sur le très courtisé Philippe Coutinho, que les Blaugranas espéraient déjà l’été dernier pour palier au départ de Neymar Jr au PSG. Pour accueillir le magicien auriverde dans ses rangs, le FCB a aligné près de 120 millions d’euros sur la table, sans compter les bonus qui pourraient faire grimper le prix jusqu’à 160 millions, faisant de l’ancien Red le troisième joueur le plus cher de l’histoire du football, derrière les Parisiens Neymar Jr et Kylian Mbappé. Le club catalan a également enregistré le renfort du défenseur colombien Yerry Mina, en provenance du club brésilien de Palmeiras.