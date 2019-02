2019, toujours plus chaud ?

Les températures ne cessent d'augmenter d'année en année. Pour cet épisode météo exceptionnellement doux, mercredi 27 février 2019 sera la journée la plus chaude. On attend 26°C à Biarritz, 24°C à Limoges et 22°C à Nantes. Des records de température qui ont largement dépassé les frontières de l'Hexagone.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.