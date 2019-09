30 degrés à l'ombre : l'été joue les prolongations

JT 20H - En ce milieu de septembre à Caen, Marseille ou Lacanau... certaines personnes ont encore pu se régaler d'ultimes instants à la plage, avec un grand soleil toute la journée.

Trente-trois degrés à Cognac et à Calvi, 31 à Avignon, 28 à Rennes, l'été indien n'a jamais aussi bien porté son nom et les mercures vont encore monter dimanche 15 septembre. Après un temps d'automne la semaine dernière, ceux qui le pouvaient ne se sont pas privés d'en profiter, puisque les températures chuteront de moins cinq degrés d'ici mardi soir.



