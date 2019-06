41°C à Clermont-Ferrand : la ville la plus chaude de l'Hexagone

On s'attendait à ce que des records de chaleur soient battus pendant cette canicule. Ce 26 juin 2019 entrera dans l'histoire locale de Clermont-Ferrand. Avec 41°C, jamais il n'a fait aussi chaud, alors que l'été vient à peine de commencer. Les gens cherchent la fraîcheur dans les magasins et centre commercial climatisés, voire même dans des endroits peu probables comme les églises.



