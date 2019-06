45,9°C : le point le plus chaud de l'Hexagone

Ce 28 juin 2019 était la journée la plus chaude de notre histoire, depuis que le relevé des températures existe. Une température de 45,9 degrés a été enregistrée la fin de l'après-midi de ce vendredi à Gallargues-le-Montueux. Cependant, les gens n'ont pas forcément eu le sentiment qu'il a fait si chaud. D'ailleurs, le précédent record avait été enregistré pendant l'été 2003 à Conqueyrac, toujours dans le Gard.



