A cause du réchauffement climatique, nos besoins en énergie vont augmenter

En 2018, pétrole et gaz ont assuré les deux tiers de la production électrique mondiale, le solaire et l'éolien moins de 10%, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). "Si la consommation d'énergie croît et conduit à des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, une consommation énergétique accrue pour la climatisation compliquerait et rendrait plus coûteuse encore la lutte contre le réchauffement", note Ian Sue Wing, de la Boston University.





Ces besoins devraient croître le plus rapidement dans le sud de l'Europe, de la Chine, des Etats-Unis, et dans les pays les moins avancés des Tropiques, selon elle. L'étude parue lundi reprend différentes projections de températures, d'évolution démographique et économique. D'ici le milieu du siècle, le changement climatique devrait accroître la demande énergétique de 11 à 27% en cas de réchauffement modéré, de 25 à 58% en cas de réchauffement "vigoureux", selon ces chercheurs.