A Champeix, l'hiver pointe le bout de son nez

L'été ne semble plus tenir qu'à un fil ce 9 septembre 2019 à Champeix, dans le Puy-de-Dôme. Alors que le soleil reste bel et bien au rendez-vous, les températures sont nettement plus fraîches. Écharpes, manteaux et doudounes... les enfants se sont bien équipés pour aller à l'école. Les givres ont même fait leur retour par endroits.



