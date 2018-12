À Val-Cenis Bramans, les habitants profitent de la carte postale de l'hiver

Un épais manteau blanc a recouvert le département de la Savoie à une semaine de Noël. Il a fait moins onze degrés dans le village de Val-Cenis Bramans et une couche de neige de dix centimètres s'est accumulée. Les habitants, eux, s'y sentent à leur aise. À l'école, les enfants en profitent et révisent leurs techniques de glissade.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.