Aix-en-Provence : un été en automne

En Provence, le mistral est tombé. L'air a retrouvé sa douceur et ses senteurs d'automne. Sur le marché d'Aix-en-Provence, les fruits et légumes brillent encore au soleil. En effet, l'été est toujours sur les étals pour le plaisir des habitués. Malgré les températures fraîches, l'automne paraît bien loin. Les fleurs d'été ont résisté et apportent une chaleur supplémentaire sur le marché. Les vacancières de la région parisienne en profitent entièrement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.