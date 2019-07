Alençon : près de 32°C relevés vers minuit

Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2019, la ville d'Alençon a été le théâtre d'un "Heat Burst". Un phénomène météo très rare qui se traduit par une forte hausse de la température en quelques minutes. Vers 23h18, les températures relevées étaient de 26,5°C pour monter à 30,5°C à 23h30 et ont frôlé les 32°C à 23h42. Évelyne Dhéliat nous explique en détail ce phénomène.



