Alerte aux orages : 10 départements toujours en vigilance orange, consultez les prévisions

"Les orages fort persistent encore 1h ou 2 dans le sud-ouest, un peu plus longtemps sur Massif-Central et Rhône-Alpes, mais en fin de matinée, l'épisode se terminera. Ces orages forts peuvent encore donner localement 20 à 30 mm de pluie en peu de temps. On ne peut exclure le risque de chutes de grêle assez marquées ponctuellement et de rafales de vent assez fortes (60 à 80 km/h)", annonce Météo france