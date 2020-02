Alerte aux vents violents : 117 km/h relevés à Paris, un record depuis la tempête Xynthia

Après les quelques flocons de neige observés hier, un épisode plus organisé a touché les Hauts-de-France depuis ce matin. Dans l’intérieur de la région, une couche de quelques centimètres s’est formée, rendant les conditions de circulation temporairement difficiles, sur l’A1 notamment. Si la neige a pu tomber temporairement jusque sur la côte d’Opale, elle n’a pas tenu dans ce secteur et la pluie a vite repris le dessus. La perturbation a également gagné la région Grand Est avec des chutes de neige parfois marquées sur les Ardennes, le nord de la Champagne ainsi que sur la Lorraine. Avec des températures généralement comprises entre 0 et 2°C, ces flocons tiennent au sol et blanchissent rapidement les paysages, y compris les chaussées.