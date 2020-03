Inondations : la Corse-du-Sud placée en vigilance orange

"Sur les versants occidentaux, on attend encore 10 à 20 mm et plus en altitude mais sous forme de neige dès 1500 m. Ces précipitations engendrent une réaction des cours d'eau, et en particulier de la Gravona, aggravée par la fonte nivale. Autre facteur aggravant, la houle de secteur sud-ouest qui limite l'écoulement", explique le bulletin météo.

À noter qu'une autre vigilance orange est en cours ce lundi dans les Hautes-Alpes, pour des risques d'avalanches.