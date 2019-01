Avalanches : 4 départements pyrénéens en alerte orange

Météo-France prévient également que durant cet important épisode neigeux, un vent de nord-ouest soufflera fortement sur les massifs, et plus violemment près de la crête frontalière. De quoi faire redouter de nombreux départs spontanés d'avalanches. On attend d'ici mardi matin un cumul de neige fraîche de 1 m à 1,50 m sur les Pyrénées Occidentales et sur les Hautes Pyrénées et 60 à 70 cm en général, localement 80 à 90 cm, dans les secteurs les plus exposés proches du piémont sur la Haute-Garonne et l'Ariège.