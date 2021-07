Alerte météo : 10 départements en vigilance orange pour crues

ALERTE MÉTÉO - Dix départements du nord et de l'est de la France restent placés en vigilance orange pour crues par Météo-France ce vendredi 16 juillet. Retrouvez les prévisions dans la vidéo ci-dessus.

Le Nord et l'Est de la France toujours en alerte après de fortes intempéries. Dix départements sont placés en vigilance orange par Météo-France ce vendredi 16 juillet pour crues. L'Ain, l'Aisne, les Ardennes, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et le Nord sont toujours concernés. Le Doubs et le Jura repassent en vigilance jaune.

L'équivalent d'un mois de pluie

"Les pluies sont maintenant plus faibles et intermittentes sur le Doubs et le Jura, mais toujours présentes, écrit Météo-France dans son bulletin diffusé dans la nuit. L'Alsace continue quant à elle d'être concernée par des orages locaux mais ceux-ci commencent à se décaler vers le sud, en perdant lentement de leur intensité pluvieuse." Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont donc repassés en jaune pour la pluie-inondation, mais continuent d'être sous surveillance pour les crues.

Météo France relève "d'importants cumuls de précipitations", en particulier dans le Jura. En trente heures, il est tombé 97 mm au Fied, 80 mm à Arbois, 75 mm à Lons-le-Saunier. Ce phénomène, "inhabituel pour la saison", est jugé préoccupant dans la mesure où "il intervient 24h après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement".

En raison des intempéries qui touchent la région, mais aussi le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, plusieurs lignes ferroviaires étaient interrompues ce jeudi. La SNCF prévoit une interruption de la circulation entre Thionville et le Luxembourg "a minima" jusqu'à dimanche, avec la mise en place de bus de substitution.

Des pluies sont encore attendues dans les heures à venir, notamment sur le Doubs et le Jura. "La perturbation pluvio-orageuse continue de s'enrouler sur le pays et va perdurer jusqu'à vendredi, alerte Vigicrues. Sur des sols déjà très humides pour la saison, ces précipitations alimenteront des crues sur de nombreux cours d'eau sur l'est et le nord du pays." Le service d'information recommande notamment à la population de limiter ses déplacements.

