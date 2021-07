Alerte météo : 10 départements en vigilance orange pluie-inondation ou crues

ALERTE MÉTÉO - Météo France a élargi ce jeudi 15 juillet sa vigilance orange pluie-inondation et crues à dix départements. D'importants cumuls de pluie sont attendus.

Le nombre de départements en alerte météo a presque doublé depuis mercredi matin. Depuis ce jeudi 6 heures et jusqu'à vendredi matin, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Marne, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs et le Jura sont placés en alerte orange pluie-inondation et crues.

"Nouvel épisode fortement pluvieux, inhabituel pour la saison, concernant de larges territoires. Le caractère préoccupant est qu'il intervient 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement", écrit Météo France dans le bulletin édité à 6 h. "Les pluies s'estompent sur la Lorraine et le Bas-Rhin, mais restent marquées de la Haute-Marne au Jura, sur tous les départements en vigilance orange. Les intensités les plus fortes restent de l'ordre de 10 mm/heure", précise Météo France dans son bulletin.

L'équivalent d'un mois de pluie

Cet après-midi, des intensités plus faibles sont attendues, de l'ordre de 5 à 10 mm/h au maximum. L'accalmie observée au nord continue alors sa lente progression vers le sud. Pour la Haute-Marne et la Haute-Saône, il faudra attendre cet après-midi pour que les pluies diminuent. Sur le Doubs et le Jura, le retour au calme ne devrait pas se faire avant la nuit de jeudi à vendredi.

"Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls prévus s’annoncent conséquents, compris globalement entre 50 et 70 mm sur les départements en vigilance orange, et même localement 90 mm sur la Haute-Marne et le Jura. Ces cumuls représentent de 3 semaines à 1 mois de pluie", conclut Météo France.

