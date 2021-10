Météo : 3 départements en vigilance orange en raison de rafales pouvant aller jusqu'à 130 km/h

Dans le Morbihan et le Finistère, des rafales entre 100 et 110 km/h sont prévues. Elles pourraient aller localement jusqu'à 120km/h sur la côte et 110km/h dans l'intérieur des terres. Dans la Manche les valeurs maximales attendues sont entre 110 et 120 km/h à la côte. Elles pourraient atteindre très localement 130km/h. De façon générale, le vent devrait souffler autour de 100km/h dans l'intérieur des terres.