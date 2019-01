Météo : 5 départements en alerte orange

Les températures vont redevenir négatives peu après la nuit tombée, et devraient descendre encore plus bas aux endroits bénéficiant d'éclaircies nocturnes. Sur cet air froid, une perturbation faiblement pluvieuse va apporter un redoux, avec une transition présentant un fort risque de pluies verglaçantes ou de pluies sur sols gelés, nécessitant la plus grande vigilance. Si les précipitations ne sont pas très importantes, elles rendront donc les sols et les chaussées très glissants.