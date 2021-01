Alerte à la neige : attention aux retours de vacances, consultez les prévisions

Si 2020 est devenue l’année la plus chaude jamais enregistrée en France, 2021 débutera pour sa part dans le froid et la neige ! Avec un vaste système dépressionnaire positionné sur l’ouest de l’Europe, le temps restera humide ces prochains jours avec des averses dans de nombreuses régions. Dans le même temps, un flux de nord-est s’installe et s’apprête à faire baisser les températures. La conjugaison du froid et des précipitations générera des chutes de neige jusqu’en plaine.

Cette nouvelle année débutera donc sous la neige en région Rhône-Alpes et dans le Jura avec des flocons à toutes altitudes vendredi. Les quantités les plus importantes sont attendues en Isère avec de 5 à 10 cm jusqu’en plaine et dans l’agglomération grenobloise. Dans la Drôme, le cumul pourra atteindre ponctuellement les 5 cm. Ailleurs, le temps sera sec mais avec un ciel souvent chargé et de rares éclaircies, un peu plus larges près de la Manche et dans le golfe du Lion. Attention au risque d’avalanches et de coulées de neige qui demeurera important sur tous les massifs. Les températures chuteront avec le retour des gelées dans de nombreuses régions et jusqu’à 6 ou 7°C près de la Grande Bleue. L’après-midi, les maximales atteindront seulement 0°C à Langres, 2 Nevers, 4 à Rouen, Paris, Lyon et Strasbourg, 6 à Bordeaux, 7 à Toulouse et jusqu’à 13°C en Corse.

Les flocons de neige continueront de tomber durant la journée de samedi mais plutôt dans les régions méridionales. S’il devrait s’agir de pluie sur le littoral méditerranéen, la neige s’invitera en vallée du Rhône et surtout en région PACA. Les quantités pourraient être remarquables entre l’est des Bouches-du-Rhône et le Var où une couche de 10 à 15 cm est envisagée, à suivre de près. Du Lyonnais à l’Occitanie, le cumul sera plus modeste avec tout au plus quelques centimètres attendus. Dans les autres régions, le ciel alternera entre les nombreux nuages et les petites éclaircies. Quelques flocons ou quelques gouttes pourront se manifester ici ou là, notamment dans le nord-ouest et vers l’Île-de-France. Les températures poursuivront leur baisse avec des gelées généralisées au réveil et des maximales comprises entre -1 et 6°C sur les deux tiers nord et entre 5 et 13°C plus au sud.

Dimanche , les averses de neige se multiplieront, à la fois entre les régions centrales et le Grand Est mais aussi en Normandie, dans l’intérieur de la Bretagne et sur le nord des Pays-de-la-Loire. Avec des précipitations de faible intensité et peu durables, il s’agira le plus souvent d’un simple saupoudrage. Ailleurs, le ciel hésitera toujours entre nuages et timides éclaircies, un peu plus généreuses dans le sud-est. Le mercure sera stable et donc toujours froid avec des températures fréquemment négatives au réveil et des maximales qui peineront à retrouver un niveau positif l’après-midi dans les régions de l’est.

L'épisode neigeux attendu sur une partie du pays pourrait rendre les retours de vacances compliqués. Bison Futé appelle ainsi les automobilistes à la vigilance car les conditions de circulation pourraient être difficiles dans plusieurs régions des Hauts-de-France jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes et même sur l'extrême sud du pays avec "des chutes de neige parfois significatives en journée". "Vendredi 1er janvier, des giboulées de neige sont attendues au Nord-Ouest et au Nord du pays donnant localement quelques centimètres et pouvant s'accompagner de quelques phénomènes glissants, surtout en fin de nuit. Samedi le froid va encore s'accentuer et on attend de faibles chutes de neige pouvant tenir au sol jusqu'en plaine sur les régions Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur."

La journée du samedi 2 janvier est notamment classée orange dans le sens des retours. La circulation sera dense dans l’après-midi pour les derniers retours des vacances vers les grandes métropoles, notamment Bordeaux, Montpellier et Lyon. En Île-de-France, on attend des ralentissements significatifs sur les axes convergeant vers Paris, principalement sur l’A6 et l’A10 à partir du milieu de la matinée jusqu’en début de soirée. Or il est prévu 5 à 10 cm de neige sur les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'est du Gard, le nord-ouest du Var et l'ouest des Alpes de Haute-Provence et jusqu'à 20 cm dans l'arrière-pays niçois. La circulation pourrait s'avérer compliquées sur les autoroutes A7, A8 et A51.