Alerte aux orages et aux vents forts : 13 départements en vigilance, risque de "phénomène violent"

Le vent de sud souffle très fort sur les plateaux de Haute-Loire, le Pilat, monts du Vivarais et plaine du sud de la Loire avec des rafales qui dépassent les 100 km/h. On a relevé ces dernières heures jusqu'à 115km/h à Saint-Chamond, 109 km/h au Puy-en-Velay, 100 km/h à Saint-Etienne et Landos.

Par la suite, les orages et pluies vont se décaler vers le Massif central et l'aspect orageux deviendra moins marqué en seconde partie de nuit. Le vent de sud va quant à lui continuer de souffler violemment en première partie de nuit. Le risque de déferlement accompagne cet épisode sur la région de Saint-Etienne et la vallée du Gier avec des rafales dépassant localement les 110 km/h. Il devrait s'affaiblir durant la 2ᵉ partie de la nuit. À noter que du vent fort est également attendu sur les Pyrénées et dans le domaine de l'Autan.