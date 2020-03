Alerte météo : forts vents sur la côte atlantique, 2 départements en vigilance orange

Nouveau coup de vent sur la Bretagne. Les départements des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Villaine ont été placés en vigilance orange ce jeudi matin pour vents violents. En cause, la dépression Norberto qui traverse le pays et qui va générer des vents tempétueux cet après-midi dans le nord-ouest. Des rafales atteignant 120 km/h sont attendues sur les côtes nord de la Bretagne et jusqu’à 100 à 110 km/h dans l’intérieur des terres.

Les deux départements sont également concernées par une vigilance jaune pour de fortes pluies et une vigilance jaune crues. "Ces vents violents interviennent dans un contexte pluvieux avec des sols fortement saturés", indique Météo France dans son bulletin de vigilance.