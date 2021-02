Crues : 17 départements toujours en vigilance orange

Le temps ce mercredi sera encore très perturbé sur une grande partie du pays et marqué par le renforcement du vent au nord, selon les prévisions de Météo-France, qui a placé 17 départements en vigilance orange pour crues dans le sud-ouest et le nord.

Du Nord-Est au nord de l'Auvergne et Nouvelle-Aquitaine, le ciel gardera une teinte bien grise avec des précipitations, temporairement modérées. Elles seront un peu plus conséquentes et fréquentes, sur les reliefs exposés, des Vosges, Jura et Alpes du Nord. Il neigera vers 2000 m le matin, puis vers 1500 m, dans le courant de l'après-midi. Les pluies prendront un regain d'activité sur l'Aquitaine dans l'après-midi.

Le vent, sur le Grand-Est, prendra de l'ampleur, dès le matin, les coups de vent pouvant atteindre 90 km/h, localement. Il pourrait y avoir un risque d'orage sur le nord de la Lorraine et sur les Ardennes. Sur l'Occitanie et la Corse, le soleil tentera de s'imposer. Enfin, du Haut-Languedoc, basse vallée du Rhône jusqu'aux plages héraultaises et en Provence, les entrées maritimes gâcheront la matinée, avec quelques gouttes par moments, puis le temps deviendra variable.