Crues : plus qu'un département toujours en vigilance orange

En ces circonstances, elle appelle à la vigilance et à limiter les déplacements à proximité du cours d’eau Allier.

Ces pluies ont occasionné des inondations et des débordements de cours d'eau. Ainsi, ce samedi après-midi, l'institut météorologique a maintenu le Puy-de-Dôme, en vigilance orange crues. " Le cours d’eau Allier reste en vigilance orange pour des risques de crues sur la portion 'Entre Allagnon et Dore'", précise la Préfecture auvergnate qui a également ouvert un centre opérationnel départemental pour surveille la montée des eaux.

Le Massif central et les Cévennes ont subi des pluies orageuses intenses. "Il est parfois tombé en quelques heures l'équivalent de quatre fois la normale de tout un mois de juin", a indiqué Météo-France.

Le temps samedi reste instable sur la plupart des régions et particulièrement dans le Sud-Est. De la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes jusqu'à la Gironde, les averses orageuses pourront démarrer dès le matin. Elles toucheront dans l'après-midi, le Limousin et la partie ouest du Centre-Val-de-Loire.

En Languedoc et PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Lorraine, l'instabilité résiduelle de la nuit donnera encore, en matinée, des ondées accompagnées localement de coups de tonnerre. L'après-midi, les précipitations orageuses prendront de l'ampleur sur les Cévennes et en PACA. Les massifs alpin et pyrénéen, seront aussi impactés, particulièrement le sud des Alpes.