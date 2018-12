Alerte météo : deux départements encore en vigilance orange neige-verglas

En raisons de pluies verglaçantes, des dizaines d'accidents ont eu lieu ce samedi matin dans l'ouest de la France, où Météo France avait placé huit départements en vigilance orange. Un épisode de neige et de verglas qui s'est déplacé vers les Hauts-de-France. Dans la nuit de dimanche, l'Aisne et le Nord restaient en alerte.





"Les températures sont encore comprises entre -1 et 0°C sur l'est des Hauts-de-France, ce qui favorise des dépôts de verglas rendant les sols glissants", écrit l'institut météorologique dans son dernier bulletin. "Des pluies verglaçantes sont également observées plus à l'est, des Ardennes au plateau lorrain. Ces précipitations finissent par évacuer l'est des Hauts-de-France en cette seconde partie de nuit de samedi à dimanche. Avec des températures proches de 0°C, elles sont souvent sous forme de pluies faibles pouvant encore déposer par endroits du verglas sur l'est des Hauts-de-France. Vers l'Avesnois et la Thiérache, les précipitations peuvent aussi se produire sous forme de neige et blanchir les sols."





"A noter qu'après l'évacuation des précipitations, les températures restent froides en nuit sur les Hauts-de-France, ne redevenant que légèrement positives. Ainsi, les sols peuvent encore rester glissants. Sur les départements en vigilance jaune du Grand-Est, il neigera jusqu'en fin de nuit avec par endroits, des pluies verglaçantes, mais qui vont se raréfier progressivement."