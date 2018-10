Deux morts après les inondations : l'alerte météo levée, le Var panse ses plaies

Au moins deux personnes sont mortes après avoir été emportées vers la mer par la montée de la rivière Garonnette, à Sainte-Maxime (Var), hier soir, alors qu'elles se trouvaient dans la même voiture. Ce jeudi, la gendarmerie et la préfecture affirment que les corps ont été retrouvés dans un véhicule sur le toit et à moitié immergé, à une quinzaine de mètres de la plage. La découverte a été faite au débouché du Préconil, le cours d'eau qui traverse la commune et se jette dans la Méditerranée.





Au total, cinq véhicules ont, d'après des témoins, été emportés vers la mer dans la nuit de mercredi à jeudi sur la commune de Sainte-Maxime, a précisé plus tôt dans la matinée le préfet du Var.