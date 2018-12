Alerte météo : fin de la vigilance neige-verglas mais attention aux routes toujours glissantes

Le temps dimanche sera encore perturbé mais globalement moins froid, selon les prévisions de Météo-France. En début de journée, la perturbation pluvieuse s'étirera du Sud-Ouest au Massif central et jusqu'aux frontières de l'Est, et sur le Grand-Est de petites chutes de neige seront encore possibles jusqu'en plaine.





Sur le nord-est du pays et nord d'Auvergne-Rhône-Alpes, les précipitations faibliront au cours de la matinée et seront de plus en plus éparses l'après-midi, mais le ciel restera bien encombré.

Par contre du sud de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes du Sud et la Méditerranée, le temps restera perturbé, souvent couvert avec des passages pluvieux fréquents. La limite pluie-neige se situera vers 2.000 m puis 1.500 m sur les Pyrénées, 1.200 à 1.400 m sur les Alpes, en baisse en fin de journée.

Ailleurs, le temps sera plus variable avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. En matinée près des côtes atlantiques et de la Manche, les nuages deviendront plus menaçants et donneront des averses. Vers la mi-journée un passage pluvieux parfois accompagné d'orages et de fortes rafales de vent gagnera la Bretagne puis balaiera l'ouest du pays dans l'après-midi.

Les températures minimales seront encore froides sur le Grand Est et la Franche-Comté, entre -3 et 0 degrés, par contre il fera doux de la Bretagne aux Pyrénées et la Méditerranée avec 4 à 10 degrés, ailleurs il fera entre -1 et +4 degrés. Les maximales iront de 4 à 8 degrés sur le flanc Est, elles varieront entre 7 et 13 degrés ailleurs, 12 à 15 degrés en Corse.