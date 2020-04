Inondations : le Gers et les Landes placés en vigilance orange

Dans le sud-ouest, le fleuve Adour est sous haute surveillance. Après les fortes pluies et les orages de ces derniers jours, son niveau monte inexorablement laissant craindre des inondations et des crues potentielles.

Selon Vigicrues, les "premiers débordements sont déjà observés à Riscle (Gers) et Aire sur l'Adour (Landes)", où le pic de crue est attendu pour jeudi matin. A Riscle, les deux mètres ont été franchis ce mercredi après-midi et le niveau maximum devrait être compris entre 2,80 m et 3,20 m dans la nuit. A Aire-sur-l'Adour, le niveau maximum devrait être compris entre 2,80 m et 3,15 m dans la matinée de jeudi.

A Saint-Sever (Landes) le pic de crue est, lui, attendu jeudi en fin d'après-midi, avec un niveau maximum compris entre 1,70 m et 2 m, selon Vigicrues. Les risques de débordements sont "susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes", prévient Vigicrues. La vigilance court jusqu'à jeudi 16 heures.