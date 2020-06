Intempéries : deux départements toujours en vigilance orange aux crues après l'épisode cévenol exceptionnel

METEO - Un épisode cévenol, sur le Massif central et les Cévennes, a provoqué des pluies remarquables pour la saison. Ce samedi matin, deux départements demeurent en vigilance orange par Météo-France pour un risque de crues.

Les pluies ont été intenses et les cours d'eau, en Ardèche, dans le Gard ou encore en Lozère, ont fortement monté, vendredi. Le Massif central et les Cévennes ont subi des pluies orageuses intenses. "Il est parfois tombé en quelques heures l'équivalent de quatre fois la normale de tout un mois de juin", a indiqué Météo-France. Ces pluies ont occasionné des inondations et des débordements de cours d'eau. Ainsi, ce samedi matin, l'institut météorologique a cependant levé son alerte pour orages et pluie-inondation. La vigilance orange pour un risque de crues est toutefois maintenue dans deux départements : la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

Dans le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal, le service de prévention des crues (SPC) a revu ses prévisions et a décidé de placer les tronçons Haut Allier et Allier brivadois en vigilance orange, précise la préfecture du Puy-de-Dôme. Le pic est attendu ce samedi midi.

Quel temps ce samedi ?

Le temps samedi reste instable sur la plupart des régions et particulièrement dans le Sud-Est. De la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes jusqu'à la Gironde, les averses orageuses pourront démarrer dès le matin. Elles toucheront dans l'après-midi, le Limousin et la partie ouest du Centre-Val-de-Loire. En Languedoc et PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Lorraine, l'instabilité résiduelle de la nuit donnera encore, en matinée, des ondées accompagnées localement de coups de tonnerre. L'après-midi, les précipitations orageuses prendront de l'ampleur sur les Cévennes et en PACA. Les massifs alpin et pyrénéen, seront aussi impactés, particulièrement le sud des Alpes.

En Méditerranée, le temps restera très orageux, touchant la Corse, le Var et les Alpes Maritimes, jusqu'au soir. Dans ces régions, les pluies orageuses seront localement fortes avec de la grêle et de fortes rafales de vent par endroits. Un bon cumul de pluies est donc attendu, en fin de journée, sur le sud-est du Massif central, en PACA et Corse.