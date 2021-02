La Bretagne en vigilance orange pour neige-verglas, le Nord et le Pas-de-Calais pour grand froid

GLACIAL - Un épisode de neige conséquent va débuter mardi sur la Bretagne, puis s'étendra plus à l'est dans la journée, prévient Météo-France qui lance ce lundi une vigilance orange sur les quatre départements bretons. Une vague de grand froid est également attendue sur le Nord/Pas-de-Calais.

Alors qu’une vague de froid est annoncée pour mardi sur l’ensemble de la France, la péninsule bretonne pourrait bien être la première à se parer de blanc. Météo-France a ainsi placé les quatre départements bretons - Côte d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan - en vigilance orange neige et verglas. Attendues en cours de journée, ces chutes de neige pourraient même être conséquentes, à en croire le site de météo régional. "L’épisode sera assez notable et il devrait être généralisé. On attend de 2 à 5 cm, voire 10 cm localement ", assure Steven Tual, prévisionniste à Météo Bretagne. Le vent d'est pourrait favoriser les congères et des fortes accumulations sur le nord du Finistère en particulier". "Cet épisode neigeux s'annonce comme étant le plus conséquent depuis 2013 et pour trouver la trace de journées où la neige tombe sur toute la région, c'était en février 1986", poursuit le prévisionniste.

Conséquence de cet épisode neigeux, "aucun car scolaire ne circulera demain (mardi) sur la Bretagne", a indiqué la Région Bretagne à l'AFP. "Il a déjà été décidé, en concertation avec les opérateurs, d'annuler l'ensemble des dessertes. Si les trajets allers pouvaient être assurés, les trajets retours étaient trop risqués", a ajouté la Région.

Le Nord grelotte : jusqu'à -16 degrés ressentis

En cause, un "vent de nord-est" transportant "une masse d'air froid continental", explique de son côté Météo-France. Mardi matin, au lever du jour, les gelées devraient donc être généralisées (entre -3 degrés et -1 degré. Puis, en fin d'après-midi et en soirée, les chutes de neige poursuivront leur progression vers l'est et le nord. D'autres départements pourront être ainsi placés en vigilance orange mardi matin, vers la Normandie, la Mayenne et la Sarthe, voire plus à l'est. Les chutes de neige auront tendance à s'intensifier dès la mi-journée et début d'après-midi, davantage encore en fin d'après-midi et début de soirée, avec des intensités de 1 à 3 cm par heure. Les chutes de neige s'estomperont en seconde partie de nuit de mardi à mercredi sur les départements bretons.

Le Nord et le Pas-de-Calais ont également été passées en vigilance orange grand froid en raison des températures glaciales attendues jusqu'au week-end, de -5 à -7 degrés. En ressenti, on attend ainsi -14 à -16 degrés sur ces deux départements. "La dernière vigilance orange pour une telle météo glaciale date de février 2012, c'était alors la dernière véritable vague de froid à toucher la France. Cette fois, c'est uniquement le nord du pays qui sera concerné", indique Météo-France. Face à cette situation exceptionnelle, "des solutions d'hébergement d'urgence sont mises en place dans le cadre de la veille saisonnière", a indiqué le préfet de la région Hauts-de-France. La nuit de mardi à mercredi s'annonce encore plus froide en température ressentie à cause du vent plus soutenu.

V. F