MÉTÉO - La tempête Dennis souffle plus fort que prévu, 6 départements de l'Ouest en alerte

COUP DE VENT - Après Ciara puis Ines, le littoral français est balayé par la tempête Dennis ce dimanche. Six départements de l'Ouest sont désormais placés en vigilance orange et 14.000 foyers privés de courant en Bretagne et dans le Nord. En Grande Bretagne, Dennis a fait deux morts et de nombreux dégâts.

Elle a été nommée Dennis par les services météorologiques britanniques et touche le nord-ouest de l’Europe ce week-end. Après Ciara puis Ines, une nouvelle dépression balaye les côtes. Le Royaume-Uni a été le pays le plus touché avec des rafales généralisées de l’ordre de 100 à 140 km/h. En France, cette tempête a finalement été plus puissante que prévu avec des rafales à 134 km/h mesurées à la mi-journée en Bretagne, à Rostrenen (Côtes d'Armor). C'est un record pour cette ville en février. Et c'est la 2e valeur qui y est mesurée depuis "l'ouragan" d'octobre 1987 (162 km/h) , indiquent les services de Météo France.

Six départements en alerte, les pluies se renforcent ce dimanche

Dans l'intérieur des terres, Dennis souffle également plus que prévu avec des rafales atteignant 100 à 130 km/h. Météo France a élargi la vigilance à quatre départements supplémentaires : le Finistère et le Morbihan mais aussi le Calvados, La Manche, l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor. Une vingtaine de départements des Hauts de France et de l'Île-de-France sont par ailleurs en vigilance jaune. Sur la Bretagne, "les cumuls attendus sur l'épisode sont de 30 à 60 millimètres en 24 heures (jusqu'à localement 80 millimètres en 36 heures, quantité correspondant globalement à un demi-mois de précipitations pour février)", explique Météo France.

Dimanche après-midi, un temps pluvieux se généralisera, donnant parfois des cumuls importants, en particulier sur le sud-ouest de la Bretagne. Cette dégradation pluvieuse s'accompagnera d'un net renforcement du vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 100 km/h sur la Bretagne et la Manche, et localement 110 km/h à 120 km/h sur le littoral. Dans l'intérieur, des Pays de Loire à la Belgique, les rafales atteindront 70 à 90 km/h. Les pluies et le vent s'atténueront dimanche en début de soirée.

Deux morts et 200 alertes inondation en Grande-Bretagne

En Grande Bretagne, deux personnes ont perdu la vie après le passage de la tempête Dennis selon les autorités du pays. Les images des déferlantes sur la cote sont impressionnantes. Dimanche matin, près de 200 alertes inondations avaient été mises en place, sur une zone s'étendant du sud de l'Écosse à la Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre). A Aberdaron, dans le sud du Pays de Galles, des vents de plus de 145 km/h ont été enregistrés. Plusieurs centaines de vols à destination ou au départ de l'ensemble du Royaume-Uni sont cloués au sol, ont annoncé les compagnies British Airways et EasyJet. Le service ferroviaire a aussi été suspendu dans le sud du Pays de Galles, en raison de la présence d'eau sur les voies. L'Institut météorologique britannique (Met) a placé dimanche matin le sud du Pays de Galles en alerte rouge, le niveau d'alerte le plus élevé, à cause des fortes pluies liées à la tempête Dennis. Une première concernant les pluies depuis décembre 2015

En vidéo Tempête Dennis : les images impressionnantes en Grande-Bretagne

Températures douces et soleil sur le reste de la France

Dans le reste du pays, les conditions météorologiques seront particulièrement ensoleillées avec même des températures particulièrement douces : jusqu'à 24°C attendus à Biarritz ce dimanche et 18°C dès le matin. C'est deux fois plus que la normale de saison.

Après le passage de Dennis, la situation devrait se calmer la semaine prochaine et aucun autre coup de vent n’est pour l’instant entrevu par les modèles de prévisions météorologiques. Une accalmie bienvenue.

