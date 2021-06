Les violents orages en série révèlent-ils une défaillance du système de vigilance ?

"Des vigilances même jaunes peuvent constituer de véritables risques météorologiques à cause d'épisodes ciblés", analyse l'expert, selon qui le système d'alerte de Météo-France ne serait pas en cause pour l'expert, car il ne pourrait pas prévoir de tels événements localisés.

Stéphane Schmitt pointe également la méconnaissance du public. "Très souvent dans notre esprit, on imagine le caractère soudain et imprévisible des orages", observe-t-il. "On le sait maintenant, en termes d'accidentologie, on a très souvent des situations stationnaires", alerte-t-il cependant. "Dans le cas de Beauvais, les orages stationnaires vont générer une continuité d'activité, et notamment ces pluies diluviennes, mais également des risques parce qu'on a parfois l'impression que l'orage touche à sa fin. On a des personnes qui vont sortir en extérieur et là se faire foudroyer, soit être blessé par l'orage."