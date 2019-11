Neige, verglas, orages... 11 départements placés en vigilance orange

PRÉVISIONS MÉTÉO - Le "coup de froid" annoncé se confirme avec des températures inférieures aux normales de saison. Jeudi 14 novembre, la neige va tomber à basse altitude dans les plaines du centre-est, tandis que le sud-est est touché par un épisode orageux. Voici les prévisions (hivernales) de la fin de semaine.

Après le passage d'une perturbation pluvieuse dans la nuit de mercredi à jeudi, de l'air polaire maritime va envahir le pays par les régions du nord. Dans le même temps, une dépression va se creuser en Méditerranée, faisant remonter des pluies orageuses vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces mêmes pluies gagneront la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'après-midi de jeudi. C'est à ce moment-là que la neige remplacera la pluie dès 300 mètres et ponctuellement jusqu'en plaine, laissant craindre des perturbations sur le réseau routier de la région. Météo-France qualifie cette dégradation de 1er "épisode neigeux notable de la saison". Sept départements sont en vigilance orange ce jeudi matin pour neige-verglas : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône la Saône-et-Loire en vigilance orange neige-verglas. Trois départements sont par ailleurs en alerte pour orages et pluie-inondations (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var), tandis que le littoral du Var et des Alpes-Maritimes sont en vigilance orange pour vagues-submersion.

Les plus fortes chutes de neige entre Valence et Mâcon

Si jusqu'à présent, les chutes de neige se sont produites en altitude, la situation va changer à partir de jeudi après-midi. La perturbation pluvieuse va venir se caler dans l'est et sera réalimentée par les autres pluies remontant de Méditerranée. Au fil de la journée, la limite pluie-neige va ainsi s'abaisser pour se situer aux alentours de 300 mètres. Avec ces précipitations marquées, un phénomène d'"isothermie" est également attendu : l'air froid présent en altitude est entraîné par les pluies jusqu'au sol lorsqu'elles sont intenses et les chutes de neige les remplacent alors jusqu'en plaine. C’est dans un triangle Mâcon / ouest de Grenoble / nord de la Lozère que les quantités de neige les plus importantes sont attendues, englobant donc des villes comme Lyon (10 cm), Saint-Etienne, Valence et Le Puy (15-20 cm) ou encore Mâcon (5 cm).

Dès 300 à 400 mètres d’altitude, les cumuls pourront atteindre 30 cm or il y a de nombreux cols à cette altitude : col du Grand Bœuf sur l’A7 (Drôme), col de la Rossatière sur l’A48 (Isère), la N88 en Haute-Loire, laissant craindre d’importantes difficultés sur le réseau routier. Cette neige s'annonce humide et collante. Ainsi, elle apportera un poids important sur les arbres et sur les câbles électriques de la région, pouvant provoquer des coupures d'électricité et des perturbations sur le trafic des trains. Ces chutes de neige se maintiendront toute la soirée de jeudi et une grande partie de la nuit avant une amélioration prévue en matinée de vendredi.

Fortes pluies dans le sud-est, des températures de janvier

Outre la neige, les cumuls de pluies seront également à surveiller dans le sud-est. De fortes pluies orageuses sont attendues en fin d'après-midi et soirée de jeudi. Le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var seront les départements les plus concernés avec des orages, parfois marqués, et qui s'accompagneront de pluies intenses, laissant craindre des ruissellements en zones urbanisées. Au cours de l'épisode, les quantités attendues pourront ponctuellement dépasser les 100 mm, soit l'équivalent d'un mois de pluie en seulement quelques heures. Cette dégradation s'accompagnera d'une baisse des températures qui seront alors dignes d'un mois de janvier dans la plupart des régions. Vendredi après-midi, les maximales n'excéderont pas 2°C à Strasbourg et Grenoble, 4 à Lyon, 5 à Lille et Paris, 6 à Nantes ou encore 7°C à Bordeaux. Le vent de nord sensible et les averses accentueront le ressenti froid avant la hausse du mercure prévue en début de semaine prochaine.