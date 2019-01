Premiers flocons à Paris : de belles images et quelques perturbations

Sur le terrain, si ce premier épisode n'a pas bouleversé la vie des gens, quelques perturbations ont toutefois été constatées. Du côté de la RATP, le trafic des bus reste notamment soumis à l'état de la chaussée. Plus d'une centaine de lignes sont plus ou moins impactées par ces intempéries. Le RER A connait, lui, des perturbations sur l'ensemble de la ligne et le tramway T6 a été mis à l'arrêt.