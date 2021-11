Neige-verglas : 11 départements placés en vigilance orange

Il s'agit d'un "épisode non exceptionnel, mais suffisamment notable pour engendrer des perturbations, notamment pour la circulation en moyenne/basse montagne, voire en vallées pour ce qui concerne le Massif alpin", précise l'institut.

Il neige d'ores et déjà faiblement des Alpes aux Pyrénées ce samedi après-midi, dès 500 à 800 m d'altitude du nord au sud. "De nouvelles chutes de neige sont attendues en soirée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche sur l'ensemble des massifs. Les chutes s'intensifient d'abord sur le nord du Massif central, de la Creuse au Puy-de-Dôme, au-dessus de 500 m, puis sur les Pyrénées, au-dessus de 600 à 700 m et enfin sur les Alpes et le Jura en fin de nuit, dès 300 à 400 m", selon Météo-France.